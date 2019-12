EL VIERNES SE LANZA EL MADRYN COMESTIBLE Y LA PEATONAL

El viernes 13 de diciembre a las 11.30 en instalaciones del Club Náutico Atlántico Sud, el Intendente Gustavo Sastre dejará oficialmente inaugurada la Temporada de Verano 2019/2020. En el marco de la apertura oficial, habrá numerosas y variadas propuestas recreativas, turísticas y culturales durante el fin de semana durante el fin de semana.

PROPUESTAS AL AIRE LIBRE

Tras la apertura formal de la Temporada de Verano, el Municipio pondrá en marcha el Paseo Peatonal, que quedará habilitado el viernes a las 17 horas y estará emplazada sobre la calle 25 de mayo, entre Roque Sáenz Peña y Belgrano.

El atractivo espacio a cielo abierto funcionará, como el año pasado, todos los viernes desde las 17 horas hasta el domingo a las 01 horas durante el verano. En el espacio se ofrecerán distintas propuestas gastronómicas, artísticas y culturales.

Simultáneamente, el viernes a las 18 se abrirán las puertas de una nueva edición de “Madryn Comestible, un paseo de sabores” en el Playón Recreativo en el ingreso al Muelle Piedra Buena.

En esta oportunidad, volverá al Playón Recreativo del Muelle Luis Piedra Buena, ubicado en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Avenida Rawson, el viernes 13 y el sábado 14 de diciembre de 18 a 01 horas. El evento contará con además con shows de artistas locales.

Cronograma de actividades durante el fin de semana

**Buceo

La Operadora de Buceo, Bucea Hoy, se suma al Lanzamiento de Temporada ofreciendo durante el fin de semana un descuento especial para Snorkeling con Lobos Marinos. Propone un 2×1 pagando en efectivo. Los interesados deben ponerse en contacto con la operadora Bucea Hoy en Furnillo 12 o bien telefónicamente al 2804783333 – 2804601647.

**Playa del Centro – Playones Deportivos

El sábado 14 a partir de las 15 horas habrá un Torneo Relámpago de Fútbol Playa, organizado por la Subsecretaría de Deportes – Av. Roca y Sáenz Peña.

**Bajada N° 1 – Náutico Bistró de Mar

El viernes 13 de diciembre a partir de las 9, en una acción conjunta entre Napra Club y la Subsecretaría de Deportes, se llevará a cabo una Regata de Stand Up Paddle.

El sábado desde las 10 horas se realiza la apertura del Bar de Playa y servicios en el parador. Además, junto a Quonam y La Madrileña y con la participación de GPS, se montará un Punto de Hidratación Gratuita con promoción del cuidado del medio ambiente y utilización de elementos reutilizables y ecológicos como vasos y sorbetes.

19.30 – Inauguración de la Nueva Torre del Centro de Buceo Lobo Larsen Buceo con la presencia de Jorge Vázquez, quien realizó la intervención artística del lugar.

**Bajada N° 2 – Go Go Gril

El viernes 13 de diciembre a las 23 se realizará la largada de una nueva edición de la Carrera Led’s Night con llegada al mismo parador donde la noche culminará con Fiesta y DJ.

Durante el sábado 14 y domingo 16, Go Go Grill propone un descuento de 50% off en sombrillas y carpas en el parador para disfrutar de las comodidades de su balneario.

**Bajada N° 3 – Yoaquina

Yoaquina inaugura nuevos espacios en su parador. El sábado a partir de las 11.30 se realizará una charla sobre cuidados de la piel e hidratación durante el verano en el Espacio Estancia Mendoza.

Durante el fin de semana, habrá Promo “Dilema Day” junto a la bodega Estancia Mendoza, con degustación de productos.

Pegado a Yoaquina, en las canchas de la Escuela Madrynense, se llevará a cabo un encuentro de Beach Voley abierto a la comunidad con la participación de los chicos que asisten regularmente a la escuela.

Finalmente, el domingo 15 desde las 17 horas, habrá música en vivo en Espacio Estancia Mendoza.

**Bajada N° 4 – Coral

En la bajada número cuatro del frente costero, Coral se dispuso para este sábado una promo especial a partir de las 20 horas. En el marco del lanzamiento oficial de la Temporada, habrá una promoción 2×1 en cerveza en el parador.

16 horas – Penúltima fecha del Torneo de Beach Handball, organizado por la Subsecretaría de Deportes Municipal.

**Bajada N° 5 – Sara

El sábado 14, desde el mediodía, se lanza la “Promo Sara y Chiringo” que consiste en la posibilidad de que almorzando o cenando en Sara, el comensal tiene disponible un 20% de descuento en actividades náuticas con Chiringo.

**Bajada N° 6 – Curev – Hue

Las actividades náuticas son protagonistas cada verano y en el lanzamiento de temporada no será la excepción. El domingo 15 desde las 13 horas se llevará a cabo una Regata de Windsurf y Veleros. Esta actividad es organizada por Curev Hue en conjunto con el Área Náutica de la Universidad San Juan Bosco. Es importante destacar que esta actividad está sujeta a las condiciones climáticas de ese momento. Las inscripciones son gratuitas y se reailzan en el lugar.

**Bajada N° 7 – Club 01

Es el nuevo parador de la temporada. Inaugurado recientemente, Club 01 se perfila ser una excelente alternativa para disfrutar de la costa.

En el marco del lanzamiento de temporada, el sábado al atardecer, presentará música en Vivo con DJ’s para disfrutar de un Sunset a orillas del Golfo Nuevo.

**Bajada N° 8 – Enjoy Beach

Frente al Hotel Rayentray, Enjoy Beach se une al Madryn Kayak Club que está instalándose esta temporada en el mismo sector para realizar, el próximo sábado desde las 9hs. una Jornada Hobbie Kayak Test Drive – Exhibición y charlas de Kayak, travesías, pesca, regatas, etc. el acceso es gratuito.

**Bajada N° 9 – Parador Municipal

Con horario extendido, el sábado 14 de diciembre, la Feria Con Sabor a Madryn se suma a las actividades de lanzamiento de temporada. En su lugar de siempre, en el Parador Municipal, se desplegará una vez más la feria de productores locales con distintos productos, artesanías, productos de cosmética y mucho más. La feria estará vigente de 10 a 18 horas.