SE SUMAN CRÍTICAS A ARCIONI POR SU LOBBY PROMINERO

El gobernador Mariano Arcioni insiste en promulgar la actividad megaminera en Chubut y quiere que se vote por sesión extraordinaria el 27 de diciembre. Le dijo a Alberto Fernandez que ya “estaba cerrado” en la provincia, pero creció la oposición de numerosos sectores.

El mandatario provincial avanza personalmente con el lobby pro-minero. Es su cruzada. Y confirmó la intención de habilitar de la actividad extractiva en Chubut.

En Comodoro Rivadavia, este jueves, Arcioni sostuvo que “Chubut está capacitada para desarrollar sus recursos naturales con el debido control”.

Sin embargo, el debate en torno a la actividad tiene la resistencia y oposición de amplios sectores de la sociedad. Más allá de los grupos ecologistas, la Iglesia también se mostró en contra. Incluso el Diputado K Santiago Igón y la senadora nacional Nancy Gonzalez se pronunciaron en contra.

“Si el pueblo no está de acuerdo, no puede haber minería”, afirmó Igón. La senadora Gonzalez también dijo que “Chubut, no está en condiciones de explotar la minería”.

Jorge Taboada, el lider de los camioneros fue más allá: “Capaz algun pueblo de Santa Cruz se convirtió en Dubai (con la minería) y somos unos pelotudos que no lo supimos ver, pero no”, sostuvo el lider de camioneros Jorge Taboada.

La ley 5001 prohíbe en Chubut la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro pero impone, en un debate pendiente en la Legislatura desde hace más de 10 años, la necesidad de zonificar los lugares en donde, con consenso social, se podría avanzar con proyectos mineros.

Chubut sigue siendo en crisis. La provincia todavía mantiene el pago escalonado de haberes y avanzó con endeudamiento en letras para poder pagar los sueldos de en diciembre. A pesar de ello, todavía no informó sobre pagos de aguinaldos.

Los anhelos de Arcioni están puestos en el nuevo gobierno de Alberto Fernandez y en la actividad minera. De todas formas, las inversiones se estarían cayendo porque no están los dólares que las inversiones requieren, al igual que los 200 millones que iban a adelantar y que nunca llegaron a la provincia.

Arcioni le dijo a Fernandez que la actividad minera en Chubut “estaba cerrada”. Pero después se dieron cuenta queno había nada cerrado, incluso surgieron oposiciones desde el propio kirchnerismo. Los insultos para Arcioni en la Casa Rosada se escucharon a varias cuadras.