SERVICOOP COBRA EL AUMENTO A PESAR QUE LO DEROGÓ EL CONCEJO

La Cooperativa, o mejor dicho sus dirigentes, al parecer pecaron de mucha confianza.

Creyeron que el aumento que metieron en el Concejo Deliberante, entre los que se destacaba el pedido de 200% de suba de la Tasa de Deuda y casi el 30% de la factura, iba a ser aprobado. Y así confeccionaron las nuevas facturas que están llegando a los domicilios madrynenses por estos días.

Pero en medio de ello, el Concejo Deliberante no solo no aprobó los aumentos, sino que además se aprobó en forma unánime que las tarifas se congelen por seis meses.

Y PARA COLMO, SIN FIRMA

El Presidente Diego Barquin, luego de la mala jugada del aumento contemplado en la factura, pero no aprobado (debe serlo si o si en el Concejo Deliberante) viajó a la ciudad de Rosario para pasar las fiestas.

El problema es que el Vicepresidente, Leslie Roberts, viajó al exterior en esta misma fecha, y la Cooperativa, se quedó sin firma.

Ambos están fuera de Madryn, y no hay otra persona habilitada para firmar ningún tipo de trámite, incluidas las transacciones bancarias, ya que tampoco registraron otra firma que no sea la de ellos dos en las entidades bancarias. Una irresponsabilidad más en una institución que tuvo tres presidentes en nueve meses, y que está al borde de un nuevo embargo de CAMMESA.

Si esto sucede, Servicoop ya no podrá abonar los sueldos de enero en el mes de febrero, lo que desataría otro frente de conflicto, esta vez con el Sindicato de Luz y Fuerza.

Por último, entre tanto caos, el Intendente Gustavo Sastre admitió que se está estudiando la posibilidad de intervenir la Cooperativa.

“No podemos permitir todo lo que está pasando. Cambiaron tres veces de presidente en nueve meses, y de ahí para abajo, las irresponsabilidades se suceden todo el tiempo. Vamos a analizar los pasos a seguir, pero tienen que darse cuenta que conducir una cooperativa, no es un juego”.