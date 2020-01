PESCA: ESTÁN QUERIENDO AVANZAR EN UNA LEY SIN NINGÚN CONSENSO

La Diputada Mariela Williams, del Bloque Oficialista, disparó contra quienes quieren avanzar con la nueva Ley de Pesca, y dijo que “en Madryn tenemos el epicentro de la actividad y entre otras cosas, el puerto más importante de Chubut, y no solo no fue consultado el Municipio, sino que tampoco consultaron al privado o a los trabajadores del sector. No tiene ningún tipo de consenso y así como quieren imponerla, la rechazaremos”.

Para Williams, la idea del Ejecutivo Provincial de querer aplicarla, no prosperará si no se modifica.

Entiende la Diputada que más allá de que no se beneficia a Madryn, además la Ley solo le impone la suba impositiva y no le brinda ningún tipo de beneficio, teniendo en cuenta que esta actividad tiene como eje central a la localidad del Golfo Nuevo.

“Nosotros como diputados de la ciudad, y tras el análisis pertinente de dicha ley, entendemos claramente que cuenta con una distribución de la carga impositiva que no consideramos equitativa, y con una distribución de recursos coparticipables a los Municipios, que tampoco consideramos justa”, dijo.

Recordemos que en la semana existió una reunión entre el Intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y los Diputados Provinciales de esa ciudad, con el fin de dejar el mandatario comunal su postura fijada sobre la nueva Ley de Pesca. “Así como está, no es viable”, había dicho el Intendente tras ese encuentro con los legisladores portuarios.