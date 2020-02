CONCEJAL DE MADRYN PIDE LA RENUNCIA DE ARCIONI

El actual presidente del Consejo de Localidad Justicialista y concejal electo por el Frente de Todos, Federico Garitano, indicó que el gobernador Mariano Arcioni debe “dar un paso al costado, esto no da para más”.

“La inexperiencia política del gobernador nos está costando muchísimo a los chubutenses, lleva 3 años improvisando y armo un gabinete de pseudo dirigentes desocupados, el gobernador desprecia la política, no tiene vocación y se cree por encima del pueblo”, sostuvo Garitano a través de su cuenta de Twitter.

En la misma línea, agregó: “La política es para los políticos la vocación y dedicación en los cargos públicos son indispensables, Arcioni no tiene vocación y solo le importan los negocios. El estado no es una empresa, los empleados públicos no son una carga o un gasto como lo interpreta Arcioni”.

Finalmente, el dirigente expresó: “(Arcioni) tuvo la suerte y la inteligencia de hacer alianzas con sectores y dirigentes políticos para ganar las elecciones, hoy los desprecia. La paciencia de la sociedad chubutense es admirable, pero me parece que es el momento de que Arcioni de un paso al costado, esto no da para más”.