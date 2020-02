SE FRACTURA EL OFICIALISMO?: SASTRE Y MADERNA SE ALEJAN DE ARCIONI

El vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente de Trelew Adrian Maderna se reunieron el mediodía de hoy y se refieron a su vínculo con el gobernador Mariano Arcioni. “El vínculo no está en crisis, pero hay cosas muy difícil de volver. En mi caso como vicegobernador en la medida que se vayan solucionando el pago de salarios trabajaremos acorde a las necesidades del Ejecutivo.Hoy tenemos responsabilidades y es a lo que nos estamos abocando día a día”, sostuvo Sastre.

De todas formas, en la nueva Cámara de Diputados ya es palpable la inminente fractura del bloque oficialista a raíz del quiebre de la relación entre el gobernador Arcioni con sus dos socios electorales: el vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente de Trelew, Adrián Maderna.

“Los diputados han estado hablando con los distintos referentes y son situaciones que se van a dirimir cuando se inicien las sesiones ordinarias” apuntó Sastre en contacto con la prensa. Y sostuvo: “No hay fecha de sesión, y respecto al pago de sueldo, en base a afirmaciones que hizo el Ejecutivo no se cumplió y no quiero quedar en off side por compromisos que no se cumplen”, disparó.

En mandatario agregó: “En el caso puntual mío, vamos a trabajar para que salga de la mejor manera posible”, pero reiteró que “hay otras cuestiones de las que no se vuelve. Uno tiene dignidad, y en este caso se han pasado los límites”.