CON MANDATO VENCIDO, SALA VIOLA LA LEY DE PUERTOS

Osvaldo Sala fue nombrado interventor en la Administración Portuaria de Puerto Madryn por decreto el 14 de diciembre de 2015. Era por un plazo de tres meses. Pero sigue intervenido sin conformación no estatal, a pesar de lo que dice la Ley de Puertos.

El consejo de Administración mixta que se desarrollaba y se veían representados los principales sectores privados que operan en el puerto, así como las cámaras empresarias de Madryn y Trelew. Estaba integrado por un representante de la Cámara de Industrias Pesqueras Patagónicas (CAPIP), uno por ALUAR, uno de la Cámara de Comercio, otro del Sindicato SUPA y por último el representante de la Municipalidad de Puerto Madryn. En el caso del Consejo Asesor del Muelle Comandante Luis Piedrabuena estaría constituido por un representante del Gobierno Municipal, un miembro de las Agencias de Viajes y Turismo y otro perteneciente a la Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros del Chubut.

Pero al estar intervenido se genera que no haya una conformación no estatal en la administración y de esta manera se viola la Ley IV-N°6, en el título De la Administración y Operatoria Portuaria, estipula que “los puertos ubicados en la provincia del Chubut cuyo dominio y/o administración y explotación corresponda al Estado Provincial, serán administrados y operados por entes públicos no estatales, que se denominarán “Administración Portuaria del Puerto que corresponda” y que se organizarán asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el quehacer portuario”.

SALA, UN SOBREVIVIENTE

Osvaldo Sala forma parte del elenco estable de la política chubutense desde la restauración misma de la democracia. En realidad, Sala comenzó su trabajo en el Estado en plena dictadura.

Nacido en Tres Arroyos el 3 de julio de 1944, llegó a la intendencia de Puerto Madryn en 1983.

Fue asesor del gobierno de Chubut apenas se recibió de ingeniero electricista en la Universidad del Sur (Bahía Blanca). Ello fue entre 1969 y 1973, plena dictadura militar de Onganía y Lanusse.

Sin embargo, se reivindicó cuando llegó al gobierno Benito Fernández en 1973, de la mano del voto popular. En este periodo, “el Pelado” trabajó en un programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de la Patagonia.

Electo intendente de Puerto Madryn en 1983, quiso ser candidato a gobernador en 1987, al igual que el comodorense Mario Morejón. Iban a ir en una misma fórmula, pero César Mac Karthy los boicoteó y el candidato fue Néstor Perl, ex yerno de Benito Fernández.

Reelecto como jefe comunal, en 1991 sí compitió para ser gobernador y venció en la interna peronista a Marcelo Guinle; pero no pudo en segunda vuelta con Carlos Maestro. Se recicló entonces como delegado provincial del PAMI. Tenía buenos contactos en el menemismo. Entre 1995 y 2001 fue senador nacional, cuando a estos los designaba la Legislatura.

El nuevo siglo lo encontró en diversos cargos públicos, como integrante del Ente Nacional Regulador de Gas (ENaRGas) durante el kirchnerismo y ahora como administrador del puerto de Madryn, nombrado por el exgobernador Mario das Neves.