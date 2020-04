CHUBUT: MURIÓ ESPERANDO UN TRASLADO QUE NUNCA AUTORIZARON

La mujer pidió la autorización al Gobierno del Chubut para traslado a El Bolsón de su madre que necesitaba realizarse una cirugía oncológica programada. Ante la negativa del gobierno provincial Marisa D´Angelo decidió contar su historia, según publicó RadioLibreFm:

¨Luego de 15 días de haber llenado la solicitud para que me permitan llevar a mamá a cirugía oncologica a El Bolsón, el gran ministro #Massoni y su lacayo #Oviedo me responden este correo, lamentablemente no hubo cirugía, mamá falleció el 30/03, son peores de lo imaginable¨