INSÓLITO: EN MADRYN UNA MUEBLERÍA VENDE CARNE POR INTERNET

Se trata de Mall Don Bosco. Vende carne por delivery y también ofrece alcohol en gel “en tres cuotas”.

Un comercio que se dedica a la venta de muebles, ofrece cortes de carne a través de un servicio de delivery. “Es ilegal la venta del producto”; detalló Luis Báez, titular de la subsecretaría de Prevención y Protección Ciudadana.

“Nos anoticiamos a través de las redes. Ese rubro no está autorizado. A través de inspecciones municipales lo fuimos a notificar pero tenía las puertas cerradas. Ese comercio en particular tiene un rubro específico y no es la venta de carne”.

Mall Don Bosco es un local propiedad de Franco Finiguerra, uno de los cinco empresarios imputados en la causa que investiga las contrataciones realizadas durante la Emergencia Climática de Chubut. Finiguerra está acusado de generar un perjuicio de más de 7 millones de pesos a la provincia a través de sobrefacturación y facturación apócrifa.