BANCO CHUBUT: ARCIONI ECHÓ A RAMIREZ Y LO REEMPLAZARÁ POR UN EXFUNCIONARIO NACIONAL

El economista de la consultora ACM y ex jefe de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, Javier Alvaredo, es el reemplazo propuesto por el Gobernador Mariano Arcioni como director del Banco Chubut, en reemplazo de Julio Ramirez.

Arcioni elevó el pliego a la Legislatura, quien deberá aprobarlo. Director de la consultora ACM, y licenciado en economía, Alvaredo trabajó junto al ex secretario de Finanzas de Fernando de la Rúa, Daniel Marx, sobreseído por el megacanje, y luego en el gabinete de Néstor Kirchner, donde trabajó con el ministro Miguel Peirano.

Alvaredo es Licenciado en Economía, socio y Director Ejecutivo de MVA – Macroeconomía Consultores. Previo a ello, se desempeño como Economista Jefe de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación (diciembre 2000 – agosto 2002). En el marco de esa función participó activamente en la negociación del Blindaje Financiero, el Megacanje de Deuda, y los acuerdos firmados con el FMI. También participó en el diseño de colocaciones internacionales y domésticas de deuda pública, interactuando directamente con los representantes de los bancos de inversión seleccionados como Lead Managers.

El dato no sorprende en dos aspectos: primero en la decisión de sacar de su lugar a Ramírez, una decisión ya tomada en la cabeza del mandatario chubutense luego de las desavenencias públicas respecto al manejo del banco en el último mes, en el que al gobernador le habría quedado claro que no hay acuerdo en el objetivo de la entidad. En el gobierno plantean que el banco debe dejar de ganar plata para aplicar medidas de fomento destinadas a los chubutenses, y al parecer nadie saca de la cabeza de Arcioni que Ramírez prefiere un banco con superávit y balances positivos. La relación entre ambos ya no tendría vuelta atrás, lo que quedaría confirmado con la búsqueda de un reemplazante, según informó ADNsur.