SASTRE, SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA CUARENTENA: SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE

El intendente Gustavo Sastre tuiteó finalizada la conferencia de prensa. “Seguimos respaldando cada una de las medidas adoptadas por nuestro presidente Alberto Fernández, estamos bien porque venimos haciendo las cosas bien. Vecinos les vuelvo a pedir responsabilidad y conciencia en esta etapa”.

Su hermano, el vicegobernador Ricardo Sastre, se manifestó en el mismo sentido. “El presidente acaba de salvarle la vida a miles de argentinos, no es metáfora. Es realidad estadística. La continuidad de las extremas medidas de cuidado de la gente garantizan que haya menos casos”.A plantean liberemos porque no hay casos, y justamente no hay casos porque no se libera la cuarentena.

El gobernador Mariano Arcioni también acompañó lo expresado por el presidente “que muestran que vamos sobre el camino correcto”. Y anunció que analizarán la forma de entrar en la nueva etapa, estableciendo medidas sanitarias