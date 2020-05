POR LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA, LOS SASTRE CRUZAN A ARCIONI

Los chispazos no son nuevos. Y la mala relación entre el gobernador y el vice tienen larga data. Sin embargo, las diferencias para afrontar la emergencia sanitaria por Coronavirus dejó nuevamente al borde de la fractura la relación entre Sastre y Arcioni.

El vicegobernador Ricardo Sastre cuestionó por twitter las medidas que toma el gobernador Mariano Arcioni en el marco de pandemia por Covid-19: “Cuando mejores resultados tenemos, es cuando debemos continuar cuidándonos entre todos. No entiendo algunas medidas. Y no creo que la solución sea abrir absolutamente todo, con la excusa de tener pocos casos. Pareciera que no toman dimensión de lo que se vive y sus riesgos”, indicó la noche del miércoles

Cuando mejores resultados tenemos, es cuando debemos continuar cuidándonos entre todos. No entiendo algunas medidas. Y no creo que la solución sea abrir absolutamente todo, con la excusa de tener pocos casos. Pareciera que no toman dimensión de lo q se vive y sus riesgos #Chubut — Ricardo Sastre (@ric_sastre) May 20, 2020

Sastre cuestiona las medidas que lleva adelante el Gobierno Provincial de flexibilizar la cuarentena. Y en el mismo sentido se refirió su hermano Gustavo, intendente de Puerto Madryn, por la misma red social: “Los últimos decretos de Provincia, son un despropósito”.

El intendente cuestionó que desde Provincia se tomen medidas a través de decretos sin consultar a los jefes comunales. Y afirmó que con provincia no existe diálogo.