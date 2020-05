SASTRE, ENOJADO CON PROVINCIA: “NO EXISTE DIÁLOGO”

“El intendente de Madryn se mostró molesto por los anuncios de flexibilización de medidas anunciados por el Gobierno Provincial y dijo que se enteran por los daios. “Nunca somos consultados con estos temas, y nos parece que no es la forma”, dijo Gustavo Sastre.

“Veníamos trabajando con distintas resoluciones y llevando adelante reuniones con muchos sectores, para poder flexibilizar algunas actividades deportivas y recreativas, pero siempre nos encontramos con algún decreto provincial, para el cual ni siquiera somos consultados”, dijo el Intendente Gustavo Sastre esta mañana, y admitió que “voy a ser muy claro: no comparto en nada las medidas y las formas del Gobierno Provincial. Tienen distinta forma de llevar adelante políticas públicas, y no está mal que así sea, pero no coincidimos, y tampoco existe diálogo.

Últimamente adherimos a lo que plantearon, para no generarle más confusión a la gente. Yo no estoy en este lugar para confundir a los vecinos, estoy para cuidarlos y tomar medidas en forma responsable. Pero la realidad es que se hace difícil”.

Visiblemente molesto, el Intendente portuario dijo que “de nada sirve implementar reuniones, para buscar protocolos aptos para la realización de actividades, si al otro día te encontrás en los medios con un decreto que libera todas esas actividades”.

Sobre el tema admitió que “la semana pasada fue muy difícil. Los medios publicando que ya se podía salir a correr, a pescar, a caminar. Y en Madryn no se podía. Cómo le explicás a la gente que lo que sale en los medios en realidad queda a sujeto a lo que decida cada intendente. Acá en nuestra ciudad nos criticaron por no adherir. Nosotros lo único que habíamos pedido era esperar unos días más, para poder implementarlo bien. Finalmente las ciudades que hicieron eso el fin de semana, se encontraron con escenarios desbordados de gente. Ya en ese decreto no habíamos sido consultados para nada. Y ahora que venimos trabajando en reuniones con sectores que no la están pasando bien, tratando de llevar alternativas para reactivar estas actividades, nos encontramos con un Decreto que es mucho más amplio de lo que imaginamos, y en el cual tampoco se le consultó a los intendentes, o se escuchó la idea de cada uno para conocer la realidad de cada lugar”.

CONTRADICTORIO

“El último decreto nos pareció contradictorio. El Gobernador diciendo que prefiere el enojo de un sector, antes que poner en riesgo a los demás. Eso fue ayer. Esas mismas declaraciones hice yo el domingo, ustedes mismos las replicaron en sus medios. Pero después de decir eso, sale un Decreto que prácticamente libera todo, entonces no entiendo sus declaraciones. Son contradictorias. Nosotros marcamos una conducta desde el primer día, y lo he expresado porque sé que a muchos sectores le pueden parecer antipáticas nuestras medidas, pero seguimos priorizando la salud de los vecinos. Y los resultados hasta el momento, nos dan la razón”, dijo el Intendente.

“Entiendo que haya sectores que quieran que se flexibilice aún más, y nosotros lo iremos haciendo, pero analizaremos la forma, y el protocolo sobre todo. Demoraremos unos días más, pero lo haremos en forma responsable. Vamos a trabajar por toda la ciudadanía, y yo no estoy en el cargo de Intendente para llevarle caos y confusión a la gente. No estamos de acuerdo con el Gobierno Provincial, con las medidas y las maneras, pero paulatinamente se irá adhiriendo a aquellas cuestiones que no nos pongan en riesgo”, dijo Sastre.