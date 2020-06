MADRYN DISFRUTÓ DE LAS SALIDAS RECREATIVAS

En el marco de la flexibilización de la cuarentena, este domingo la costanera de Puerto Madryn recuperó su tradicional paseo vehicular y los vecinos volvieron a reunirse en familia

Con el anuncio de la flexibilización de la cuarentena, unas 8 mil personas disfrutaron de la jornada dominical al aire libre, las familias pudieron reunirse y volvió el tradicional paseo costero con vista al mar.

El predio habilitado para las actividades recreativas recibió unas 8 mil personas. 6 mil lo hicieron para caminar y correr, 750 para andar en bicicleta, mil fueron a pescar, 107 a realizar actividades náuticas y 5 motorhome.

“Durante este fin de semana vimos como la gran mayoría de la población madrynense actuó con responsabilidad y respetó los protocolos sanitarios, aunque hubo algunos casos en los que notamos una completa falta de conciencia y respeto hacia los otros”, expresó Gustavo Sastre.

Además sostuvo que “hoy más que nunca necesitamos que la gente sea responsable”.

Por último Sastre recordó que “en el predio habilitado para realizar actividades deportivas y recreativas no está permitido hacer fuego, que el horario es de 8 a 16 para ingresar y a las 17 horas. Asimismo en los espacios públicos como la costanera, las plazas y los parques, no está permitido caminar, correr ni andar en bici, ya que por su infraestructura es un lugar donde se puede propiciar la transmisión del virus. En cuanto a los paseos vehiculares, no está permitido descender del auto”.