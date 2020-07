El Gobierno insiste en reperfilar la deuda: es en beneficio de los chubutenses, dice Grazzini

“Cuando hablamos de reperfilamiento de la deuda no decimos que es un beneficio para el Gobierno, sino para todos los chubutenses. Es una gran deuda que recae sobre los hombros del Gobierno. Como rescata siempre el Gobernador, uno se ha hecho cargo sin beneficio de inventario en cuanto a la deuda y las acreencias que tenía el Estado, sabemos que esto complica la economía real, que podamos cumplir en tiempo y forma con los pagos salariales debido que los compromisos asumidos con los bonistas”, manifestó el funcionario provincial Jose Grazzini

Grazzini agregó que “la provincia hasta el día de hoy ha cumplido con todos los pagos a través de los diferentes fideicomisos y bonos, como Nación lo está haciendo. Creemos que es un buen momento para reperfilar la deuda. Vamos a acompañar al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, en esta propuesta que hace el equipo económico nacional y creemos que en la provincia necesitamos las mismas herramientas”.

Por ello, “se las hemos presentado al Presidente, al Ministro de Economía de Nación quienes acompañan esta medida que toma Chubut como diferentes provincias del país. Hemos mandado un proyecto flexible a la Legislatura”, remarcó el Ministro de Gobierno y Justicia.

“Para nosotros es una necesidad para poder acompañar al Gobierno nacional, no es que vamos en diferente sintonía. Por eso el Gobierno mandó un proyecto flexible y abierto a las propuestas de la oposición para que entre todos los sectores construyamos una propuesta grande y superadora y poder salir de esta contingencia. Por eso no hemos mandado un proyecto que no pueda ser modificado, escucharemos a todas las partes y reitero no es beneficio para el Gobernador, ni para el equipo de gobierno sino para todos los chubutenses”, señaló el funcionario provincial.

Por último, Grazzini llamó a “dejar de lado las cuestiones políticas y planteos existenciales de cada una de las fuerzas políticas. Es el momento de pensar en la provincia y sus habitantes”.