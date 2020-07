Puratich: “No se pueden venir de vacaciones en este momento”

En relación al ingreso de personas de otras provincias a Chubut, el ministro de Salud Fabian Puratich planteó que “es un tema que nos preocupa mucho y pedimos la colaboración de todos: de los padres, del arco político, de todo el mundo; para entender que hay provincias que están contagiando al resto de la Argentina”.

“Yo soy muy estricto en esto: no estoy de acuerdo en los regresos a la provincia. Ayer tuvimos un inconveniente por un colectivo que estaba programado que viniera desde Buenos Aires, donde se detectaron 11 viajeros que tenían distintos cuadros febriles y hubo que suspender el viaje, lo cual genera una situación de gran incomodidad, de enojo”, comentó.

“Tenemos que ser responsables, no se pueden venir de vacaciones en este momento. Lo dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el AMBA está contagiando a la Argentina, no sé cuál es la parte que no entendemos de esa situación”, destacó.

“Yo nunca voy a negar el retorno a una persona por una cuestión de salud, pero venirse de vacaciones no, no lo vamos a permitir”, concluyó