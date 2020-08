Servicoop, improvisación e inoperancia

No deja de sorprender la improvisación y mal manejo de la actual conducción de Servicoop.

En plena pandemia, vuelven a demostrar su inoperancia en el aumento del endeudamiento y en el aumento de la facturación, que repercute en el bolsillo del vecino.

Agosto vino con sorpresa. Abultados montos en las facturas porque no controlaron los medidores y aplicaron el consumo de los meses anteriores.

Ante las facturas exorbitantes que llegaron a los domicilios, la solución del equipo de iluminados fue darle al usuario la posibilidad de terminar de pagar su factura de agosto en noviembre a través de “pagos a cuenta” voluntarios pero sin bajar los importes. Con semejante software de gestión que hoy tienen disponible, implementando por la conducción anterior, no se entiende como no hicieron una previsión y generaron un plan de adecuación en varios meses para poder facturar los estados reales sin matar al usuario de una vez. ¿Qué culpa tiene el socio de que el toma estados no pudo ir a su casa durante varios meses?

Lo lógico hubiera sido informarle al socio que sus estados no estaban siendo medidos y que una vez se regularizara la situación, se iba a llevar adelante un procedimiento para la normalización de las facturas con las mediciones reales en por ejemplo el próximo semestre.

En vez de eso, fue más fácil improvisar y sacar a la calle facturas impagables y ante el escándalo dar una prórroga hasta noviembre.

¿Qué pasó con el pensamiento social que tanto pregonaron?

¿Dónde está el gran equipo de asesores y pensantes?

La alta rotación de presidentes denota que nadie quiere hacerse cargo de la braza “servicoop” que ellos mismo generaron con endeudamiento, falta de gestión, cesación de pagos y que cada vez se pone más caliente. Pasaron a ser desorganizados pero unidos en saltar del barco antes de que se hunda