COVID: MADRYN RESTRINGE LA CIRCULACIÓN A LAS 21 HORAS

Lo confirmó el intendente Gustavo Sastre al evaluar la evolución de la situación epidemiológica en la ciudad. “Debemos apuntar a un equilibrio que nos permita cuidar la salud para mantener activa la economía. Les pido responsabilidad social e individual, esta pandemia nos afecta a todos por igual”, detalló

El Jefe Comunal refrendó la resolución 870/20 por la cual se restringe la circulación de personas en la ciudad a las 21 horas a partir de las 0 del sábado. La medida fue tomada luego de analizar la evolución de la confirmación de los casos activos de COVID-19. De esta manera, se busca evitar estrictamente las reuniones sociales y familiares que fueron donde se produjeron el 80% de los contagios. Además, esto permitirá a las autoridades policiales llevar un mejor control.

Al respecto, el intendente Gustavo Sastre explicó: “Sabemos el gran esfuerzo que vienen haciendo los distintos sectores desde la aplicación de las medidas restrictivas como consecuencia de la pandemia. En este caso, el mayor impacto será para los comercios vinculados a la gastronomía, pero gratamente muchos se comunicaron para acompañarnos en la decisión que fue tomada pensando siempre en la prevención y en resguardar la salud de la comunidad”.

Además, manifestó que “el momento que atravesamos por estas horas es complejo y, dado el importante incremento en el número de casos y los que aún se encuentran en estudio para determinar sus nexos, es que se torna imperioso limitar la circulación en la ciudad a los fines de contener la actual situación epidemiológica. Seguiremos trabajando de manera articulada en pos de alternativas que nos posibiliten salir adelante”.

“Debemos apuntar a un equilibrio que nos permita cuidar la salud para mantener activa la economía. Les pido responsabilidad social e individual, es obligatorio el uso del tapabocas, está prohibido sentarse en espacios públicos, especialmente en la rambla, las plazas y la playa. Tampoco están permitidas las reuniones sociales ni familiares. Esta pandemia nos afecta a todos por igual”, precisó Sastre.

Vale destacar que la nueva resolución establece una modificación en la modalidad desde el día sábado y el horario de la actividad gastronómica que funcionará de la siguiente manera:

Cuando la actividad o servicio se trate de restaurantes o cualquier otro rubro enmarcado en los servicios gastronómicos o asimilables, con consumo en el local, podrán desarrollar su actividad de lunes a domingos desde las 07.00 hasta las 21.00 horas. Sólo podrán funcionar con reserva previa acreditable.

Los establecimientos gastronómicos que no cumplan con los requisitos establecidos de capacidad para la atención in situ de los clientes, podrán realizar su actividad a través de las opciones take away hasta las 20.00 horas.

Para los establecimientos que funcionan con la metodología de delivery, el rango horario autorizado será de lunes a jueves hasta las 23.00 horas y los viernes, sábados y domingos hasta las 00.00 horas.