Madryn: Hombre detenido por extorsión al intendente Gustavo Sastre

Se trata de Carlos Darío Ozta, individuo que arrastra una acusación por abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad, además de una causa por daños y amenazas.

Un empleado del Municipio amenazó al intendente, Gustavo Sastre, tras la negativa de Intendencia sobre pedidos del individuo en los que solicitaba dinero y terrenos. Sastre realizó la denuncia aportando mensajes en las redes sociales Whatsapp y Facebook certificados por escribano público. La denuncia se realizó en la Fiscalía y se encuentra en manos del fiscal jefe Daniel Báez.



Carlos Ozta es un empleado del Municipio que cumplía tareas en el área de Forestación y realizó diversos pedidos al intendente Sastre, entre ellos terrenos y dinero. Pero ante la negativa de Intendencia de cumplir los pedidos de Ozta, este amenazó con daños al Municipio, a su casa, y a su familia. “E incluso con amenazas de tirotearme y prender fuego los inmuebles mencionados”, aportó Sastre en su denuncia.



Luego Ozta lo difamó por distintos medios, involucrando además a distintas personas del ámbito político. “Dichas publicaciones han generado un gran desprestigio hacia mi persona como intendente y a toda mi familia, difamando sobre distintas cuestiones que muy alejado me han tenido y me tienen como persona. Espero puedan actuar lo más breve posible, ya que no tengo tranquilidad de ningún tipo ante semejantes amenazas e injurias”, indicó el intendente Sastre al respecto.



Ozta posee una causa elevada a juicio por abuso sexual agravado y privación ilegítima de la libertad por la cual se encuentra en libertad con medidas restrictivas. Además tiene otra causa en trámite por los delitos de daños y amenazas.



La tarde del lunes fue detenido por la Policía en su domicilio con orden de la jueza penal Marcela Bogado y quedó a disposición de la Justicia. Dentro de las próximas 48 horas se le formularán cargos penales y se revisará su situación procesal en la ya mencionada causa por abuso sexual y privación ilegal de la libertad, por incumplimiento de las medidas de restricción.