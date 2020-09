Martín Ebene cuestionó el reclamo de Servicoop a la Municipalidad

Tras el reclamo de Servicoop hacia la Municipalidad por el monto de dos mil millones de pesos, el secretario de Gobierno, Martín Ebene, aseguró que “las autoridades actuales de Servicoop dijeron en campaña que no precisaban tarifas para que la Cooperativa funcione, y ahora pretenden recargarla en los usuarios a través del Municipio”.

Servicoop le reclamó a la Municipalidad de Puerto Madryn en un escrito, un subsidio de dos mil millones de pesos, acusándolo de “no haber dado tarifas a la Cooperativa”. La medida es contraria a lo esbozado desde las autoridades actuales, cuando admitían que Servicoop no precisaba tarifas para funcionar correctamente.



Al respecto, el Secretario de Gobierno del Municipio, Martín Ebene, aseguró que el pedido “es totalmente infundado” y explicó que “pasaron de decir que no precisaban tarifas, a reclamar una suma millonaria de dinero que en definitiva aportan los vecinos con sus impuestos. O sea que lo que no le pueden cobrar a cada vecino en la boleta, pretenden que llegue mediante impuestos que paga la gente para obra pública y funcionamiento del Estado Municipal, y obviamente no lo vamos a permitir”.



Ebene prosiguió reclamando que el pedido de Servicoop es debido a una deuda que generó la cooperativa por su propia cuenta: “cuando asumieron hace dos años, había una deuda de 120 millones de pesos aproximada. Hoy, según lo expresado por ellos mismos mediante algunos representantes, a los concejales de la ciudad, la deuda supera los 2200 millones. Le quieren cobrar al Municipio el mismo monto de deuda que ellos generaron en estos dos años de desmanejos. Es como que asumieron desde la Lista Roja de Unidos y Organizados, llevaron la cooperativa a este lugar en el que se encuentra hoy, y quieren que cada uno de los vecinos, a través de los impuestos, paguen la fiesta de estos años. Está rozando lo ridículo”.



El titular de Gobierno Municipal señaló que en el escrito presentado por Servicoop “se solicita expresamente que el Municipio pague un subsidio o disponga de una actualización tarifaria. Es decir, que según ellos estos dos años de desmanejo, tienen que ser solventados con dinero público, que llega de los vecinos. Es prácticamente un aumento encubierto, pero de dos mil millones a repartir entre cada contribuyente”.



Según el propio escrito de la Cooperativa, la deuda con CAMMESA al día de hoy asciende a 1.603 millones de pesos.



En este marco, Ebene finalizó: “los escritos enviados por Servicoop no solo hablan de los más de 1690 millones de deuda con la distribuidora de energía, además admiten que durante la gestión de UyO al frente de la cooperativa, ya sufrieron embargos por más de 300 millones de pesos, y que se han contraído deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por una suma nominal superior a los 240 millones de pesos, que en realidad es de 362 millones con los intereses. Lo peor de todo, es que brindan estos números de sus dos años de gestión, y no se les mueve un pelo. Y de eso, directamente pasan a presentar una nota para que la deuda contraída, la paguen los vecinos a través del Municipio. Realmente es insólito”.



El Secretario de Gobierno aseguró que “las autoridades de Servicoop deberían explicar en todo caso, la película completa. En campaña no solo dijeron que no hacía falta aumentar tarifas, sino que ademas admitieron que iban a generar nuevos servicios para tener mayor ingreso. En aquel momento lo llamaron ‘nuevas unidades de negocio’, pero no pudieron completar ninguna de esas ideas, e inmediatamente pretendieron que el Concejo Deliberante apruebe un aumento desmedido para recuperar dos años de atraso tarifario”.



Por último, el funcionario municipal, finalizó: “cuando la gestión pasada pedía tarifas, los concejales de UyO votaban en contra. Ahora no quisieron pagar el costo político que significa salir a pedir tarifas, y demandan al Municipio por el mismo monto de la deuda generada. Esa es la película real. No pidieron tarifas en dos años, dijeron que tenían ideas brillantes para sacar dinero de otro lado, las ideas obviamente no prosperaron, y el costo de estos dos años, se lo quieren cobrar al vecino”.