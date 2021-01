COVID-19: Registran 584 nuevos contagios en Chubut y 5 fallecidos

Comodoro Rivadavia- Rada Tilly: 225 casos

225 casos Puerto Madryn : 108 casos

: 108 casos Trelew: 79 casos

El reporte oficial:

Casos confirmados nuevos reportados en el día de la fecha:

Doscientos veinticinco (225) en Comodoro Rivadavia- Rada Tilly; sesenta y ocho (68) durante el operativo

Detectar, treinta y dos (32) con Nexo Epidemiológico. Dos (2) son personal de salud.

Uno (1) en Río Mayo.

Tres (3) en Lago Blanco.

Quince (15) en Sarmiento, seis (6)) con Nexo Epidemiológico. Se descuentan del total de casos, 19 casos que se

encontraban duplicados.

Ciento ocho (108) en Puerto Madryn, sesenta y tres (63) durante el operativo Detectar, cuarenta y ocho (48) con

Nexo Epidemiológico. Uno (1) es Personal de Salud.

Uno (1) en Gan Gan, sin Nexo Epidemiológico, personal de salud.

Setenta y nueve (79) en Trelew, dieciocho (18) con Nexo Epidemiológico.

Veinticinco (25) en Rawson, quince (15) con Nexo Epidemiológico.

Seis (6) en Gaiman, con Nexo Epidemiológico.

Tres (3) en Dolavon, sin Nexo Epidemiológico.

Uno (1) en Paso de Indios, sin Nexo Epidemiológico. Se suman ocho (8) casos no informados en reportes previos.

Dos (2) en Las Plumas, uno (1) con Nexo Epidemiológico. Se suma un (1) caso no informado en reportes previos.

Cincuenta y tres (53) en Esquel., treinta y seis (36) durante el operativo Detectar.

Once (11) en Lago Puelo, durante el operativo Detectar.

Veintitrés (23) en Trevelin.

Uno (1) en Río Pico, con Nexo Epidemiológico.

Dos (2) en Epuyén, con Nexo Epidemiológico

Dos (2) en Tecka, con Nexo Epidemiológico.

Cuatro (4) en Cholila, con Nexo Epidemiológico.

Tres (3) en Gobernador Costa, con Nexo Epidemiológico.

Seis (6) en Cushamen, con Nexo Epidemiológico.

Uno (1) en El Hoyo, con Nexo Epidemiológico.



Reporte de Fallecidos con COVID19 en el día de la fecha:

Una (1) fallecida en Comodoro Rivadavia, mujer de 81 años, con comorbilidades.

Dos (2) de Sarmiento, varones de 55 y 75 años, con comorbilidades.

Un (1) fallecido de Rawson, varón de 86 años, con comorbilidades.

Un (1) fallecido de Trelew, varón de 54 años, con comorbilidades.